SI – Inter, strategia delineata: già scelti i due rinforzi per l’attacco

A meno di cambi dell'ultimo momento, l'Inter chiuderà questa stagione con il parco attaccanti attuale: Lautaro, Thuram, Arnautovic e Sanchez. Per il prossimo anno, invece, la dirigenza nerazzurra prevede qualche innesto. Secondo Sportitalia, la strategia interista è già stata delineata: "Per il futuro, i cambi sembrano essere sostanzialmente già designati con l'arrivo di Taremi a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Porto ed il ritorno alla base di Valentin Carboni che tanto bene sta facendo con la maglia del Monza.

Totalmente corretta la decisione di rispettare gli accordi siglati con i brianzoli per il talento argentino: molto meglio i prossimi sei mesi da protagonista e con continuità di impiego alla corte di Palladino rispetto ai pochi scampoli ricchi di pressione per recuperare risultati in bilico che gli sarebbero piombati addosso rientrando a Milano. Ragionamenti teorici che dovranno sempre fare i conti con Alexis Sanchez: solo una sua uscita, che peraltro non verrebbe ostacolata, potrebbe modificare le valutazioni dello staff interista".