Taremi: “Se ho firmato per l’Inter? Adesso sono concentrato solo sull’Iran”

"La prima partita di ogni torneo è considerata la partita più difficile, ma siamo riusciti a vincere. Ora il nostro obiettivo più importante e il nostro focus è sulla partita contro Hong Kong e, come ha detto l'allenatore, siamo fisicamente pronti per questa partita. Se ho già firmato per l'Inter? Adesso siamo in Qatar per la Nazionale, e penso che la Nazionale sia più importante di tutto".