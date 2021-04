Mundo Deportivo: “Inter e United i primi club a cercare alternative alla Superlega”

Il giornale spagnolo si è interessato alle questioni economiche nerazzurre e definisce la ricerca di Suning di investitori come alternativa alla Superlega

Le questioni societarie dell'Inter hanno attirato l'attenzione della stampa straniera. In particolare il Mundo Deportivo ne parla spiegando che il club nerazzurro come il Manchester United sono stati i primi a cercare alternative alla Superlega. "Alcuni club iniziano a cercare alternative per rimediare alla loro delicata situazione finanziaria una volta svanito il bonus di benvenuto compreso tra 200 e 300 milioni di euro che avrebbero ricevuto per far parte della nuova Superleague Europea", si legge sul quotidiano spagnolo.