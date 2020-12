Real, clima rovente. “Zidane può saltare prima del ‘Gladbach. In cassa non c’è un euro e…”

Se la vittoria contro il ‘Gladbach ha ridato fiducia e speranza all’Inter, il KO contro lo Shakhtar ha fatto scivolare il Real ad un passo dal tracollo. I blancos rischiano seriamente di non passare il girone perché un pareggio contro il ‘Gladbach potrebbe non bastare, in caso di successo dello Shakhtar a San Siro. Un’eliminazione dalla Champions, tra l’altro, sarebbe devastante per i conti del club. “In cassa non c’è un euro e oltre all’incredibile danno d’immagine legato a un’eventuale eliminazione, c’è anche una importante questione economica: il Madrid non può permettersi di rinunciare ai soldi europei”, scrive La Gazzetta dello Sport che ammette come la posizione di Zidane sia a rischio tanto che in Spagna si parlava già di possibile esonero dopo la sconfitta di martedì in terra ucraina.

L’allarme pare rientrato anche se in verità Florentino Perez spera che sia Zidane a dimettersi, sia per questioni economiche ma anche per riconoscenza, visto che Zizou ha vinto 11 trofei in 4 anni da allenatore del Real e sarà ricordato come il mister delle 3 Champions vinte di fila. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la giunta del Real ha rimandato la decisione definitiva a sabato, quando il Madrid sfiderà il Siviglia nel big-match del weekend in Liga. Un’altra sconfitta potrebbe portare all’addio di Zidane anche prima della sfida con il ‘Gladbach. Al momento i candidati alla successione sono due: Pochettino e Raul.