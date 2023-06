Inter, tanti milioni e club nel gotha del calcio. Mercato, ecco la situazione. E Lukaku…

Il giorno dopo la sconfitta di misura contro il Manchester City, il Giornale analizza la gara dell'Inter e più nel dettaglio il futuro del club nerazzurro. "Niente quarta Champions, ma restano soldi e prestigio. Essere tornati in finale dopo 13 anni riporta l'Inter nel gotha del calcio europeo. Ora il difficile sarà confermarsi, ma proprio il virtuoso cammino che ha condotto a Istanbul darà un aiuto importante nel prossimo mercato. Intanto perché grazie ai circa 50/60 milioni incassati in più rispetto ai budget di inizio stagione il club non è più obbligato a vendere un giocatore di peso entro il 30 giugno, alla chiusura dell'attuale gestione".

"Poi perché essere arrivati all'ultimo atto del trofeo più importante, alza l'appeal dell'Inter verso quei giocatori a parametro zero che Marotta dovrà necessariamente azzeccare anche quest'anno, visto che il mercato continuerà ad essere finanziato con la compravendite dei calciatori. Il percorso fino a Istanbul vale fra premi Uefa e incassi a San Siro, circa 140 milioni nella Champions finora più ricca della storia. Inzaghi ha il contratto in scadenza al giugno del prossimo anno, l'Inter potrebbe proporgli il rinnovo prima che ricominci la stagione, ma in tal caso sarà curioso capire come si comporterà l'allenatore. Accetterebbe o prenderebbe tempo?".