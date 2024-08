In casa Inter si continua a valutare l'ipotesi di inserire in rosa un nuovo attaccante: gli infortuni di Taremi e Arnautovic non lasciano tranquillo Inzaghi, costretto ad accelerare il rientro a pieno regime di Lautaro e Thuram già per la prima giornata di campionato. Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare d'attualià un profilo già da tempo nel mirino della dirigenza nerazzurra: "Servono altri gol all'Inter. Gol diversi. Gol giovani, gol continui. E c'è da muoversi, aspettando di piazzare Correa e Arnautovic. [...] Sta crescendo la consapevolezza della necessità di inserire in organico un altro attaccante".