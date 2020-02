CdS – Inter, test per Handanovic: c’è il pericolo intervento. Eriksen in ballottaggio: rischia la panchina

Poche possibilità di vedere Samir Handanovic in campo contro il Milan nel derby. Il Corriere dello Sport spiega che oggi il portiere sloveno effettuerà una prova sul campo.

Conte lo vorrebbe in campo e Handanovic vuole esserci a tutti i costi: già pronto il tutore in carbonio. Ma tecnico e calciatore nerazzurri non vogliono rischiare: la frattura è composta e in caso di botta potrebbe trasformarsi costringendo lo sloveno a operarsi.

Intanto in difesa Godin è favorito su D’Ambrosio per prendere il posto dello squalificato Bastoni. Panchina per Sensi e Borja Valero, entrambi recuperati, mentre con il rientro di Brozovic – che stringerà i denti – Eriksen e Vecino si giocano una maglia da titolare con il danese che potrebbe partire dalla panchina.