Inter, Thuram segna ed esulta sui social: “Andiamo”. Arnautovic: “Giovane re”

Per l'attaccante francese, dopo la rete al Torino, è arrivato l'applauso dal suo compagno che sta per rientrare dall'infortunio

In attesa di tornare a dare una mano sul campo incoraggiano chi in campo sta facendo del suo meglio per sopperire alle assenze. Thuramè tra questi. Anche contro il Torino ci ha messo del suo, un gol per esempio, quello che ha sbloccato la partita e ha permesso ai nerazzurri di riprendere la via della vittoria dopo il pari nell'ultima gara col Bologna, quella che ha preceduto la sosta. I compagni del francese assenti per infortunio, Arnautovic e Cuadrado, gli hanno dato una pacca sulla spalla social sottolineando quanto di buono ha fatto.