Juventus, proseguono i lavori in vista dell’Inter: rientrati tutti i nazionali

Il report dell'allenamento odierno dei bianconeri: lavoro specifico diviso per reparti, domani si torna in campo

Continua il lavoro di avvicinamento da parte degli uomini guidati da MisterAllegri verso il bigmatch di domenica sera contro l’Inter: nel terzo giorno in cui la squadra è tornata in campo al JTC, spazio alle esercitazioni con focus sulla costruzione di gioco da parte dell’intero gruppo squadra - prima di passare a una seconda fase di allenamento divisa per reparti.