CdS – Inter, Thuram ancora a secco e lontano dalla porta: necessario un attaccante

L'attaccante francese, in campo per tutta la gara con il Salisburgo, non è ancora riuscito a segnare in nerazzurro

Luci e ombre nel successo dell'Inter sul campo del Salisburgo, penultima amichevole pre campionato per i nerazzurri: i ragazzi di Simone Inzaghi hanno mostrato qualche incertezza di troppo a livello difensivo, ma anche una grande facilità di verticalizzare e andare in porta. Tra i nuovi, Marcus Thuram appare ancora fuori dagli schemi della squadra: l'attaccante francese non è ancora riuscito a segnare in questi test match, aspetto sul quale dovrà sicuramente lavorare.