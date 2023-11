Il quotidiano conferma l'indiscrezione lanciata da FCInter1908.it sull'interesse del club nerazzurro per il portoghese

L’Inter stringe per Tiago Djaló. Secondo Tuttosport, nonostante il difensore portoghese sia fuori per un infortunio al crociato da marzo scorso, il club di viale della Liberazione punta a prenderlo a parametro zero ed evitare aste.