Si ferma a 6 la striscia di vittorie consecutive in un derby per l'Inter che cade contro il Milan in una serata da dimenticare per i nerazzurri

Gianni Pampinella Redattore 23 settembre - 11:30

Niente lasciava presagire una serata da dimenticare per l'Inter. La buona gara contro il City, le difficoltà del Milan, c'era tutto per centrare la settima vittoria consecutiva in un derby. Invece i nerazzurri sono scesi in campo molli, senza mordente, sconfitti meritatamente da un Milan che ha mostrato più voglia di vincere.