In Spagna – Koeman scopre Yusuf Demir: “Anche l’Inter lo osservava”

Nei giorni scorsi ha esordito con la maglia del Barcellona un giovane talento che secondo la stampa spagnola farà parlare di sè

Yusuf Demir ha detto no ai dirigenti del Rapid Vienna. Voleva solo il Barcellona e a 17 anni ha determinato il suo destino. Mercoledì ha esordito in prima squadra con la maglia del club blaugrana nell'amichevole contro il Nastic de Tarragona. Con lui in squadra c'era anche l'ex Inter Manaj .

Di questo ragazza parla il Mundo Deportivo. Si sofferma sulle sue caratteristiche e dice anche che c'era l'Intertra i club interessati a questo talento: "Aggregarlo alla prima squadra è stata un'idea concepita a fuoco lento, già nel settembre del 2020 aveva attirato l'attenzione dei dirigenti blaugrana per quello che ha fatto col Rapid Vienna. I blaugrana hanno così contattato i suoi agenti e non è stato difficile fargli accettare il club del suo idolo, Messi. Il calciatore è stato monitorato con costanza. In lui hanno visto un giocatore diverso: sfacciato, tecnico, tiene palla incollata ai piedi, ha personalità nonostante sia giovane. Lo stavano pressando per la proposta del Salisburgo e c'erano altri club che premevano per averlo tra cui Borussia Dortmund e Inter. Ma lui ha voluto il Barcellona. Comincerà dalla squadra B, ma potrebbe avere delle chance da Koeman e lui è pronto ad approfittarne".