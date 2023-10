CorSera – Inter tradita dai troppi elogi. Ecco cosa riserva il calendario dopo la sosta

L'ultima giornata di Serie A ha sancito un cambio al vertice della classifica: l'Inter ha dilapidato il vantaggio accumulato nelle prime giornate, e si trova ora alle spalle del Milan. Il Corriere della Sera propone un'analisi: "Il sorpasso sull'Inter fa godere la Milano rossonera nel lungo derby per lo scudetto della seconda stella. Pioli è stato bravo a metabolizzare l'umiliante sconfitta contro Inzaghi e a ripartire meglio di prima: quattro vittorie di fila e un gol, uno solo, subito in sei partite, comprese le due di Champions. Il Milan costruito per l'Europa, con giovani di talento e una rosa profonda, per adesso rende meglio in serie A. L'Inter, invece, ha perso il passo, mostrando preoccupanti e inaspettati cali di tensione. Simone ha scelto di battere una strada diversa, quella della continuità, stressando i titolari e proprio dopo il derby, quando sull'onda dell'entusiasmo era chiamato a allungare, ha bruciato 5 punti a San Siro tra Sassuolo e Bologna. La via Emilia, per l'emiliano Inzaghi, è diventata una strada accidentata. Ma non è il sorpasso decisivo. Siamo appena all'inizio e molto deve ancora accadere. I troppi elogi, dopo la partenza super, hanno tradito l'Inter e adesso vediamo che effetto fanno al Milan.