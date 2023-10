CorSera – Inzaghi, qualcosa fa venire il mal di testa all’Inter. Tre indizi fanno una prova

"La questione poi è anche mentale, perché nei due passi falsi inattesi in campionato l’Inter era andata in vantaggio, ieri addirittura doppio dopo 13’ contro una squadra che non prendeva gol da 439’: quel misto di svagatezza, superficialità, forse anche la presunzione di avere vita facile, contribuisce a ridare orgoglio a chi cerca l’impresa. Con il Sassuolo una papera di Sommer aveva riaperto la partita, chiusa poi da una perla di Berardi. Con il Bologna, ci vuole una cintura vecchio stile in area di Lautaro su Ferguson, rivista dalla Var dopo che l’azione era ripartita, per riaprire tutto, dopo che Acerbi di testa su corner di Calhanoglu e lo stesso Lautaro con un tiro magnifico da fuori area in 117 secondi avevano convinto l’Inter che questa estate davvero potrebbe non finire mai", sottolinea il quotidiano.