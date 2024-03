Possibili rotazioni in casa Inter per la trasferta di Bologna con vista sull’Atletico Madrid: ecco i cambi che ha in mente Inzaghi

Possibili rotazioni in casa Inter per la trasferta di Bologna con vista sull’Atletico Madrid. Gara da dentro o fuori in Champions League, Simone Inzaghi cambierà alcuni giocatori. Secondo Il Giorno, Inzaghi dovrebbe tenere a riposo Dimarco e dare spazio a Carlos Augusto. A centrocampo uno tra Barella e Mkhitaryan in panchina. In avanti spazio ad Arnautovic e staffetta tra Lautaro e Thuram. In difesa, infine, per il quotidiano dovrebbe giocare Bisseck.