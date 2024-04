Non può arrivarci meglio l'Inter al derby di domani sera: tutto il gruppo sarà a disposizione tranne Juan Cuadrado, affaticato. Queste le ultime di formazione secondo Tuttosport: "L’allenatore emiliano potrà schierare la sua Inter migliore nella stracittadina che, in caso di vittoria, consegnerebbe ai nerazzurri lo scudetto matematico con relativa seconda stella. Per l’occasione tornano Pavard e Lautaro, squalificati contro il Cagliari. L’unico ballottaggio, come spesso succede, è quello tra Darmian e Dumfries sulla fascia destra con l’italiano in vantaggio sull’olandese".