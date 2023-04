Andreolli a Inter TV: “Non facile digerire le fatiche della sfida di Champions, serve…”

Formazione inedita per l' Inter di Simone Inzaghi , che deve fare i conti con un calendario fitto di impegni. A partire dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Juventus. Marco Andreolli ha analizzato la sfida con queste riflessioni: "Bisogna trovare continuità rispetto alle ottime prestazioni in Champions con il Benfica . Ritrovare i tre punti, ritrovare una vittoria importante in campionato. Quella di oggi è la partita più importante visto il calendario che ci sarà da qui alla fine. Sarà importantissimo".

"Turnover obbligato, oggi. Sono scelte normali viste le tante partite che l'Inter deve affrontare da qui alla fine della stagione. Bisogna riportare l'entusiasmo della doppia sfida con il Benfica qui in campo. Anche la crescita maturata nelle competizioni europee. Quella mentalità e quella sfrontatezza con le quali la squadra aveva giocato in Champions. Non è facile dopo tre giorni digerire le grandi fatiche, ma bisogna dal punto di vista mentale essere ancora più consapevoli per affrontare le difficoltà. Cambiando formazione sarà necessario trovare i giusti meccanismi. In campo c'è grande qualità e grande esperienza. L'Empoli sta faticando a trovare la via del gol e i risultati. Attacco a disposizione? Avere quasi tutta la rosa a disposizione in questo momento della stagione è importante, è un elemento che va sfruttato. Gli attaccanti sono in crescita. Molto belo il gol che il Tucu ha ritrovato in Champions. Sicuramente gli mancava ritrovare una giocata importante. È riuscito a ritrovarsi, speriamo che si sia sbloccato. Quarta partita consecutiva insieme a Lukaku. Lui e Romelu sono meno decisivi rispetto a Dzeko e Lautaro dal punto di vista dell'efficacia della manovra, ma sono riusciti ad essere determinanti dal punto di vista delle occasioni create. Poter contare su tutta la rosa è davvero importante. La forza di questa squadra è il gruppo", ha concluso Andreolli.