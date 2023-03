Gosens a Inter TV: “Sprazzi del vero Robin? Speriamo, adesso mi sento di andare come…”

L'Inter si rialza dopo la sconfitta di Bologna e risponde alle critiche nell'unico modo possibile: con una vittoria. I nerazzurri battono il Lecce a San Siro con due reti (a segno Mkhitaryan e Lautaro). Queste le parole di Robin Gosens ai microfoni di Inter TV: "Per me è molto importante ritrovare il campo e la continuità. Sono contento che il mister mi abbia dato la fiducia di iniziare per due volte di fila come titolare. E' quello che mi serve. Sono contento che abbiamo vinto meritatamente".