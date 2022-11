Bastoni a Inter TV: “Dovremo stare attenti, loro sono in fiducia: portare a casa i tre punti”

L'Inter deve rialzarsi dopo la sconfitta contro la Juventus e deve farlo subito. I nerazzurri affrontano il Bologna a San Siro. Queste le parole di Alessandro Bastoni: "Sarà una gara complicata perché il Bologna è in fiducia e viene da una striscia positiva".

"Dobbiamo stare attenti, sono pericolosi in fase offensiva. Dobbiamo difendere nella miglior maniera possibile e portare a casa i tre punti. Arnautovic? al di là di Arnautovic hanno altri giocatori forti come Orsolini, un potenziale offensivo molto pericoloso. Dovremo stare attenti ed evitare i pericoli. Sia alla fase difensiva che a quella offensiva partecipano tutti. Bisogna fare così per provare a vincere", ha concluso il giocatore nerazzurro.