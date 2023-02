Darmian a Inter TV: “Cerco di mettere in difficoltà il mister nelle sue scelte e di dare…”

"Come sto? C'è un ruolo che preferisco? Sinceramente cerco sempre di fare il massimo quando vengo chiamato in causa e mettere il mister in difficoltà con le sue scelte. Quando poi vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo. Stiamo bene. Queste serate (quella contro il Porto, ndr) ci devono dare fiducia, una spinta e anche tanta energia positiva per affrontare le partite", ha concluso Darmian a Inter TV.