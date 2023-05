Lautaro a Inter TV: “Orgoglioso di questa gente, momento più importante della mia carriera”

Festa grande all'Olimpico per l'Inter, che ha conquistato la sua nona Coppa Italia. Le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV: "Sono molto contento, ci siamo tenuti la Coppa vinta l'anno scorso con fatica perché la Fiorentina ha fatto bene. Sono molto contento per questo. 101 gol? Momento migliore della mia carriera, il più importante della mia carriera. Sto bene fisicamente e mentalmente".

"Sono contento di essere arrivato a 101 gol con questa maglia. Spero di continuare così. Dedica? Sono orgoglioso di questa gente, che ci dà tanto amore e tanto sostegno. E' tutto per loro, per noi, per le nostre famiglie che quando le cose vanno male soffrono con noi", ha concluso emozionato Lautaro Martinez.