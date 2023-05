Dimarco: “Questa Coppa significa tantissimo. Mai facile ripetersi. Tifosi splendidi”

Al termine della finale di Coppa Italia tra Fiorentina-Inter, gara vinta dai nerazzurri, Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Mediaset. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Sapevamo di incontrare un avversario forte. Significa tantissimo, non è mai facile ripetersi, siamo contentissimi. Ancora più convinzione? Oggi siamo contentissimi, adesso con calma penseremo partita per partita. Dedica? A tutti i miei familiari e a questo splendido pubblico che è una roba incredibile, ci seguono dappertutto. Sono davvero importanti per noi".