De Vrij a Inter TV: “Periodo dove gira male, se succede così spesso non è più sfortuna”

C'è grande amarezza tra i giocatori dell'Inter che non sono riusciti a chiudere la partita contro la Salernitana, pur avendo creato diverse occasioni. Il pareggio nel finale suona come un'incredibile beffa. Ai microfoni di Inter TV Stefan de Vrij ha dichiarato: "Spiegazioni per il risultato? Penso che si possa analizzare la partita ma se non le chiudi vedi che può succedere di tutto. E alla fine la pareggi con un cross che va dentro. Bisogna chiudere le partite".

"Abbiamo avuto un approccio positivo? Certo, siamo subito andati in vantaggio. Questo sicuramente aiuta. abbiamo continuato a giocare con equilibrio, abbiamo avuto tantissime occasioni. Se non chiudi le partite, succede quello che è successo oggi. E siamo già in un periodo dove gira male. Bisogna chiudere le partite, cercare la nostra fortuna perché poi non è più sfortuna se succede così spesso. Benfica? Dobbiamo lasciarci tutto alle spalle, avremmo voluto andare lì con una vittoria. Ormai questa è andata. Ci andremo facendo tutto quello che possiamo per fare un buon risultato", ha concluso il difensore nerazzurro.