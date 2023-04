Muraro a Inter TV: “Contro la Fiorentina è sempre complicato. Una cosa mi lascia perplesso”

A San Siro si gioca Inter-Fiorentina , una partita molto importante per i nerazzurri nel percorso non sempre continuo portato avanti dai nerazzurri in campionato. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Carlo Muraro , che ha analizzato bene le potenzialità dell'Inter ma anche i limiti dimostrati in questa stagione: "I miei ricordi contro la Fiorentina? Ho uno score molto buono contro Galli. La partita che mi ricordo bene era una partita di fine stagione, venivo da un matrimonio. Feci gol di testa, perdemmo 2-1 ma la soddisfazione rimane. Giocare contro la Fiorentina è sempre complicato, mai guardare la classifica. Le partite vanno giocate tutte. Loro sono cresciuti molto".

"Se l'Inter non sta sul pezzo avrà poi dei grossi ostacoli da superare: deve pensare a questa partita e non alla prossima. L'Inter dovrà sbagliare poco. La cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che ha subito troppi gol Avrebbe dovuto subirne meno. Segreti non ce ne sono per affrontare un calendario così pieno di impegni. Hai un allenatore che deve dosare le forze della rosa. Preferirei che giocassero sempre quelli più capaci, quelli che determinano i risultati positivi. Regolare lo sforzo conta molto. Sempre meglio mettere la squadra migliore e che pensi ti possa dare più garanzie. I tifosi mi hanno sempre voluto bene, probabilmente perché hanno capito che davo tutto in campo. Ai tifosi dico state sempre vicino all'Inter, ma mi sembra che siano sempre vicini. Più di così una squadra non può volere", ha concluso Muraro ai microfoni di Inter TV.