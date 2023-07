Inter TV: “I giocatori stanno lavorando duramente, in allenamento Inzaghi li sta massacrando”

L'Inter è pronta a testare la sua preparazione con la prima amichevole della tournée estiva in Giappone. I nerazzurri affronteranno l'Al Nassr di Marcelo Brozovic e Cristiano Ronaldo. C'è tanta attesa e c'è moltissima curiosità da parte dei tifosi nel vedere i nuovi acquisti all'opera, in quella che è una rosa ancora incompleta. Il gruppo sta lavorando duramente, come anticipato qualche giorno fa da un post social di Cuadrado che sottolineava la grande fatica e le temperature elevate.

Al lavoro

Inter TV ha raccontato in diretta dal Giappone come sta procedendo la preparazione dell'Inter: "Simone Inzaghi li ha massacrati negli allenamenti, i ragazzi stanno lavorando tanto. Hanno svolto sempre doppia seduta, ad esclusione del giorno d'arrivo per ovvi motivi (siamo arrivati intorno a mezzogiorno). Ci sono stati buoni spunti in partitella, i ragazzi stanno lavorando veramente duramente. C'è stato anche un allenamento a porte aperte, seguito dai tifosi nerazzurri presenti in Giappone. Alcuni bimbi giapponesi hanno regalato dei disegni fatti da loro ai giocatori e hanno chiesto loro alcune curiosità".