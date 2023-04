Gosens a Inter TV: “Onestamente non servono spiegazioni, oggi possiamo cambiare…”

L' Inter affronta la Juventus in Coppa Italia e deve subito dimostrare di essersi messa alle spalle la sconfitta in campionato contro la Fiorentina . Il momento è delicato e gli obiettivi da raggiungere rimangono imprescindibili per il gruppo nerazzurro. La Coppa Italia è senz'altro uno di quelli. Queste le parole di Robin Gosens prima del fischio d'inizio: "Che Inter vi dovete aspettare? Hai detto la cosa giusta, il momento è difficile. L'avversario è difficile. Questi sono i momenti in cui puoi cambiare la stagione e il momento negativo".

"Giochiamo contro un avversario molto in salute. Se oggi torniamo ad essere quelli che siamo, possiamo cambiare tutto l'ambiente e tornare ad essere positivi. La positività serve. Onestamente non servono le spiegazioni. I fatti sono questi: non abbiamo segnato, abbiamo perso con la Fiorentina. Il calcio va sempre avanti, inutile guardare indietro. Oggi c'è una partita per cambiare tutto, le spiegazioni non servono onestamente", ha concluso saggiamente Robin a Inter TV.