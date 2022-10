Onana a Inter TV: “Con i nostri tifosi siamo ancora più forti, faremo di tutto per…”

L'Inter ha la piena consapevolezza di non poter sbagliare la partita di oggi per centrare il passaggio del turno in Champions League. Queste le parole di André Onana ai microfoni di Inter TV: "Voglia di centrare l'obiettivo Champions? Partita molto, molto importante per noi. Dobbiamo assumerci questa responsabilità, siamo sicuri di farlo. Abbiamo grandissimi giocatori e lo dimostreremo in campo che siamo una grandissima squadra".