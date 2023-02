Onana a Inter TV: “Consapevoli della nostra forza, già dimostrato in passato di…”

Serata di Champions League, serata di Inter-Porto. I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano la squadra guidata da un ex nerazzurro, Conceicao. Queste le parole di Andre Onana ai microfoni di Inter TV: "Loro sono preparati ma anche noi lo siamo. Dobbiamo pensare a noi stessi. Abbiamo già dimostrato in passato di sapere come si giocano gare di questo tipo".