Bastoni a Inter TV: “Sappiamo quanto sia importante il primo posto, cercheremo di…”

San Siro torna a riempirsi per un'altra importante notte di Champions League. L'Inter di Simone Inzaghi affronterà la Real Sociedad con l'obiettivo di vincere e arrivare prima nel girone. Il commento di Alessandro Bastoni ai microfoni di Inter TV: "Quanto è importante vincere stasera? È importante perché significherebbe la vittoria che è quello che cerchiamo sempre quando scendiamo in campo".

"Metteremo il 100%, sappiamo quanto sia importante il primo posto e cercheremo di raggiungerlo. Approccio della Real Sociedad ? Mi aspetto il solito approccio, recuperano più palloni di tutti a centrocampo in Europa. Sappiamo quello che ci aspetta, abbiamo pagato all'andata e cercheremo di non ripetere l'errore. Come si affronta? Si affronta da squadra, compatti, aiutandoci tutti", ha concluso Bastoni a Inter TV.