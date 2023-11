Calhanoglu a ITV: “Vogliono limitare me e Bare? Abbiamo anche altri cavalli. Dipende tutto…”

Serata di Champions League , serata dalle grandi emozioni. È ciò che sperano i tifosi dell' Inter , che con la vittoria contro il Salisburgo festeggerebbero il passaggio del turno. Ed è ciò che spera anche la squadra. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Hakan Calhanoglu : "Il Salisburgo ha detto che deve limitare me e Barella? Credo non solo me e Bare, ci sono anche altri da limitare. Abbiamo altri due cavalli come Frattesi e Mkhitaryan".

"Siamo pronti, sappiamo cosa succederà dopo. Siamo fuori casa, abbiamo buone statistiche in trasferta. Qui il clima è caldo ma siamo preparati bene. Dobbiamo essere per 90 minuti concentrati, i piccoli dettagli fanno la differenza. Dipende tutto da noi. Crescita difensiva? Cercherò di dare sempre tutto in campo, di dare il mio massimo e cercherò anche di migliorare in campo. Ringrazio il mio staff tecnico perché mi sta aiutando in quel ruolo. Sto crescendo", ha dichiarato Hakan a Inter TV.