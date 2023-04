Mkhitaryan a Inter TV: “Mi sento colpevole, avrei dovuto fare quel gol. Troppa voglia di…”

L'Inter perde con la Fiorentina dopo aver sprecato diverse occasioni davanti al portiere avversario. Mkhitaryan ha commentato la sconfitta con queste parole: "Secondo me dovevamo chiudere la partita nel primo tempo. Mi sento colpevole dovevo segnare quel gol, avrei dovuto farlo. Mi dispiace, abbiamo perso. Nel secondo tempo siamo andati troppo avanti, abbiamo preso il gol e abbiamo creato tante occasioni. Non credo sia una questione psicologica, ma di grande voglia. Una cosa che vogliamo troppo, non riusciamo a concentrarci per finalizzare e non riusciamo a segnare. Ci mancano tranquillità e serenità".