Lautaro a Inter TV: “Voglio giocare sempre ma a volte riposare fa bene. Turno passato a…”

I tifosi nerazzurri possono esultare: l'Inter è in semifinale. La vittoria dell'andata e il pareggio in casa a San Siro stasera proiettano i nerazzurri di Inzaghi verso il derby di Champions League. Le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV: "Gol? Sono molto contento. Ho visto Dimarco che ha stoppato ha visto il mio movimento e l'ha messa subito lì. Contento perché abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo. Era tanto che non segnavo, contento di essere tornato al gol e di avere aiutato i compagni. Sono molto felice per il lavoro che facciamo ogni giorno, dobbiamo continuare così. Vittoria del gruppo? Importante perché abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante per l'Inter. Dobbiamo pensare al campionato, ai punti persi. E poi pensare al Milan. A quello dobbiamo pensare dopo. Sono molto felice della mia prestazione".