Calhanoglu a Inter TV: “Meritato di vincere, voglio dare tutto perché ho questo club nel cuore”

L'Inter di Inzaghi vola ai quarti dopo una partita di sofferenza con il Porto. Le parole di Hakan Calhanoglu ai microfoni di Inter TV: "Sono contento. Passaggio di turno meritatissimo. Sono orgoglioso perché dopo tanti anni siamo ai quarti, mi fa veramente piacere. Sono contento. Grande lavoro della squadra fino alla fine. Eravamo in difficoltà ma abbiamo meritato di vincere".

"Mi aspettavo una partita così, sappiamo che giocare qui è sempre difficile. Atmosfera calda e squadra forte, ma abbiamo lavorato bene. Abbiamo avuto qualche occasione ma abbiamo preso zero gol. L'importante era difendere il risultato. Vediamo cosa succederà. Dobbiamo celebrare questa serata e poi vediamo. Io do sempre il massimo di quello che mi chiede il mister. Sono contento, c'è sempre da lavorare e migliorare. Voglio sempre dare tutto per questo club perché lo tengo veramente nel cuore. Aspettiamo, c'è da festeggiare e poi c'è la Juventus", ha concluso il centrocampista turco.