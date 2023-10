Inter Under17, 3 a 3 in dieci con l’Udinese. In gol Humanes Gomez

L'Inter Under17 ha pareggiato tre a tre con l'Udinese a Interello nella sesta giornata del campionato di riferimento. La formazione di Polenghi è riuscita a portare a casa un pari nonostante sia rimasta da metà prima tempo in dieci per l'espulsione (rosso diretto per fallo su ultimo uomo) di Bovio. Era passata in vantaggio l'Udinese con Marello su punizione. Ma un minuto dopo i nerazzurri reagivano e trovavano il pari con Kukulis, gol all'incrocio per lui. Negli spogliatoi le due squadre rientravano sull'uno a uno con l'Inter rimasta in dieci.