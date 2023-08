FCIN1908 / Inter, Humanes ha firmato. Ma non verrà aggregato alla Primavera

Humanes, a dispetto delle voci circolate negli scorsi giorni, non verrà aggregato immediatamente alla formazione Primavera da sotto età: per lui, secondo quanto raccolto da Fcinter1908, è previsto un percorso graduale, partendo dai coetanei dell'U17 ma con la prospettiva di salire quanto prima in U18 e, in prospettiva, in U19.