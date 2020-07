Sky – Atalanta-Inter l’ultima in A della LuLa? Lautaro contro chi fa bla bla, ma sarà…

Quarantotto gol su cento li hanno segnati insieme quei due. Quei due sono Lukaku e Lautaro, sono stati loro a trascinare l’Inter, specie nella prima parte della stagione, sono stati ‘la vita’ per l’Inter, usando le parole di Antonio Conte, l’allenatore che su di loro ha dovuto contare vista anche l’assenza di Sanchez. Sono pronti ora all’ultima sfida con l’Atalanta che vale il secondo posto in questo campionato dietro alla Juve. Per qualcuno, sottolineano a Skysport, sarà l’ultima partita della LuLa (almeno in Serie A dato che ci sarebbe poi da giocare l’EL) viste le tante voci che riguardano il futuro di Lautaro. Lui ha risposto nell’ultima partita con un gesto che prende in giro chi fa bla bla perché di fatto lui è ancora Milano. 14 in campionato e 19 totali i gol segnati in questa stagione dall’argentino. Alla fine sarà rinnovo o trasferimento al Barcellona.

Dubbi zero invece su Lukaku: 23 gol in Serie A e 29 totali in questa stagione. Insieme hanno funzionato alla perfezione e quando il Covid ha cambiato il corso della stagione è tornato Sanchez. Il cileno aspetta ora notizie sul suo futuro dopo aver sostituito l’argentino che quando è entrato ha messo in chiaro che lui vuole esserci fino in fondo. Che vuole esserci nella sfida contro l’Atalanta che ha il miglior attacco, ma l’Inter possiede i migliori attaccanti.

(Fonte: Skysport)