Juve il nulla, l’Inter avrebbe potuto umiliarla e non ha infierito: non si sottovaluti…

L’edizione odierna de La Repubblica esalta la prestazione offerta dall’Inter a San Siro contro la Juventus. Il quotidiano, però, pone soprattutto l’accento sulla pochezza mostrata dalla squadra di Pirlo:

“In questi anni la Juve qualche partita l’ha persa, ma mai era stata surclassata in questa maniera in un confronto diretto: l’Inter avrebbe potuto umiliarli e invece s’è limitata una paio di sculaccioni, quasi evitando di insistere, di infierire (…). Il 2-0 è stretto, i nerazzurri hanno dominato (…). La Juve è stata il nulla: cancellarlo senza tornarci su è forse l’unico modo che Pirlo avrà per archiviare questo trauma. L’Inter invece è stata perfetta, quasi didascalica, ma non sottovaluti il fatto che i bianconeri hanno fatto di tutto per permetterle di esserlo“, si legge.

(Fonte: Repubblica)