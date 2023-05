CorSera – Inter, basta un punto per blindare la qualificazione Champions. Inzaghi…

Così scrive il Corriere della Sera: "I nerazzurri sono quelli che partono dalla posizione migliore: a San Siro basta un punto per blindare la qualificazione alla grande coppa, ma soprattutto per potersi poi concentrare solo e soltanto sulla finale di Istanbul del 10 giugno contro il Manchester City. «Vogliamo il triplete, è l'occasione della vita» ha messo in chiaro ieri Guardiola, che col titolo di Premier già in tasca può pianificare al meglio la missione turca.