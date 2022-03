Vaciago (TS): “Inter soluzione più comoda per Dybala che in passato…”

Il club bianconero non ha rinnovato il contratto del calciatore argentino che ora è nel mirino della società nerazzurra

«Potrebbe starci il ragionamento, che sembra Marottiano. Vendo Lautaro, prendo dei soldi per comprare Scamacca da far crescere all'ombra di Dzeko e Dybala che con lui starebbe benissimo ed è quadrato il cerchio. Ma per quadrare questo cerchio non è facilissima la cessione di Lautaro. La Juve ha provato a vendere Dybala negli ultimi anni prima di venderlo a parametro zero e non è riuscita. Un po' per le ritrosie del giocatore a lasciare la Juve, un po' perché non c'è stato tutto questo mercato per lui. Sarà un mercato che andrà molto avanti. Di solito di questi tempi già c'era una strategia, specie per i parametri zero. Magari anche a Dybala succederà quello che è successo a Donnarumma che ha giocato l'Europeo da svincolato per poi accasarsi al PSG. Non mi stupirei se la ricerca di una sistemazione per il giocatore durasse mesi».