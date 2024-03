A colpi di gol e porta inviolata l'Inter ha fatto diventare uno sbiadito ricordo quel testa a testa con la Juve che ha animato il campionato fino a inizio febbraio. Dal successo nello scontro diretto in poi, per il torneo non c'è stata più storia e l'attuale divario lo conferma tanto che, nella migliore delle ipotesi, lunedì potrebbe arrivare fino a 15 punti rispetto ai bianconeri".

"Eppure nemmeno due mesi fa il girone di ritorno cominciava con la squadra di Inzaghi in vantaggio di appena due lunghezze. E veniva addirittura scavalcata (-1) in vetta da quella di Allegri, in concomitanza dei giorni trascorsi in Arabia per la Supercoppa. L'ennesima vittoria extra large nel recupero dovuto a quella trasferta è stata la simbolica chiusura di un cerchio, anche se la capolista ha tolto l'asterisco dopo aver preso a picconate il campionato: a fine gennaio si è ripresa lo scettro (+1), nello scontro diretto ha piazzato il primo vero balzo in avanti (+4) e senza pietà ha sfruttato i successivi passi falsi della Juve, portandosi a +7, a +9 e infine all'attuale +12.

Un bottino ben più che rassicurante, tanto che ieri prima dell'inizio delle nuove giornate nei rispettivi campionati europei quel distacco era il più elevato tra prima e seconda in classifica nelle prime 20 nazioni del ranking Uefa".

