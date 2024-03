"Quel 36% di rigori non trasformati di certo mal si concilia con il suo status di campione del mondo. Nonostante una serata da incubo Carnesecchi in avvio di secondo tempo è riuscito a ipnotizzare Lautaro (salvo poi doversi arrendere sulla ribattuta vincente di Dimarco) e il suo score da capocannoniere della Serie A è rimasto fermo a 23 reti in 26 giornate. Molto meno lieto il finale era stato negli ottavi di Coppa Italia a fine dicembre, quando Ravaglia gli aveva detto di no a mezz'ora dal termine sullo 0-0 e prima che l'eliminazione si concretizzasse ai supplementari".

"Su quest'aspetto il centravanti argentino può sicuramente lavorare, anche perché i tifosi ricordano ancora gli errori più dolorosi coincisi in un pari nel derby contro il Milan davanti a Tatarusanu (stagione 2021/2022) o nelle sconfitte contro Spezia (l'anno scorso) e Bologna (stagione 2019/20). Nella lista degli sbagli è presente anche quello di due anni fa a Udine, quando colpì il palo alla destra di Silvestri per poi insaccare direttamente di testa sulla ribattuta. [...] Di certo il pallone alla prossima occasione peserà ancora di più, ma il centravanti di Bahia Blanca è pronto a prendersi nuovamente questa responsabilità nel caso in cui ci fosse bisogno".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.