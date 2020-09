“Conte aspetta la ‘sua’Inter: in settimana Kolarov, Vidal e Darmian”. Così, sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore, il Corriere dello Sport sottolinea come quella che si aprirà domani sarà una settimana di tanti, possibili arrivi in casa Inter, per la felicità di Antonio Conte.

(Fonte: Corriere dello Sport)