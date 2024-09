"Intanto a crescere è il capitano, e in casa nerazzurra non poteva esserci notizia migliore di questa. Perché un Toro finalmente in salute, dopo la lunga rincorsa iniziata ad agosto e passata da vacanze accorciate, noie muscolari, panchine a sorpresa (Manchester) e serate da dimenticare, è un ricostituente. Per tutti. Dalla squadra a rischio shock dopo la sconfitta nel derby a chi gira più spesso intorno all’argentino in partita, vedi Thuram. Marcus ieri ha smesso i panni del 9 classico, progettato per segnare, e ha indossato di nuovo la tuta da lavoro, al servizio dell’altra faccia della ThuLa, con l’assist del secondo gol. E allora eccole, le due certezze lì davanti, che fanno sorridere Inzaghi: la ThuLa sta tornando e Lautaro è tornato a modo suo. La doppietta che ha lanciato l’Inter a Udine è anche la sua decima marcatura multipla in trasferta in Serie A. Da quando l’argentino frequenta i nostri campi, ovvero dal 2018-19, nessuno ha fatto meglio. Un messaggio per se stesso, dopo mesi tormentati per l’astinenza da gol, ma anche per il campionato e perché no, per i giurati che a fine ottobre eleggeranno il Pallone d’oro. Lauti si è sbloccato a un mese esatto dal galà che a Parigi premierà il migliore", aggiunge Gazzetta.