Se Inzaghi non volesse rischiare Calhanoglu, completamente recuperato, nella gara col Venezia e volesse preservarlo, almeno in parte per le sfide con Arsenal e Napoli, chi schiererà tra Barella e Zielinski nel ruolo di play? Ha detto la sua in merito, negli studi di Skysport, Stefano Borghi. «Se metti Barella in quella quella posizione perde la sua caratteristica di grimaldello, si perde in intensità, nella sua capacità di buttarsi dentro. Se metti invece Zielinski perdi un filo fantasia nelle linee di passaggio. Però contro il Venezia devi uscire bene, con fluidità, per armare il resto della squadra e un giocatore di costruzione pure come il polacco mi sembra più adatto. Chiaro che anche lui è adattato ma lì ci vedo più l'ex Napoli che Barella», ha sottolineato.