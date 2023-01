Repubblica – Inter-Verona sul filo della noia: solo al 69′ mezzo guaio per Onana

Il focus dal quotidiano sulla gara di ieri sera: i nerazzurri non hanno praticamente mai rischiato contro il Verona

Daniele Vitiello

L'Inter ha raggiunto contro il Verona il massimo risultato con il minimo sforzo. I nerazzurri hanno condotto dall'inizio alla fine, dopo averla sbloccata con Lautaro Martinez in partenza. Nessun pericolo vero per la porta di Onana fino al triplice fischio, se non in un'occasione.

Si legge nel focus di Repubblica: "Magari la partita è diventata insulsa per colpa, o per merito, del subitaneo gol di Lautaro, che ha risolto con un sinistro a fil di palo un batti e ribatti confuso nell’area veronese togliendo il gusto dell’emozione a buona parte dei settantamila di San Siro (quelli sul divano avranno rischiato l’abbiocco), costretti a sobbarcarsi una partita condotta sul filo della noia, in sospeso tra la stanchezza (mentale, mica fisica) e l’impotenza.

Persino il lungo periodo dell’incertezza non ha trasmesso brividi. Il Verona, pur nella correttezza della sua interpretazione della gara, non ha avuto la forza di mettersi di traverso alle cose scontate e ha creato un solo mezzo guaio a Onana, con Sulemana, quando erano passati oramai 69’. E' stato il primo e unico tiro in porta dei gialloblù".