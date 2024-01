Inter-Verona da infarto. I tifosi non si smentiscono mai: il dato sugli spettatori

È stata una di quelle gare che te le ricordi per tutto l'anno e forse anche oltre. Nella prima del 2024, quella contro il Verona, l'Inter stava vincendo con la rete segnata da Lautaro al rientro dopo due giornate out. Ha incassato un pareggio inatteso quasi a gara finita dopo aver tentato più volte - senza riuscirci - di chiudere la partita. Ha segnato il gol del due a uno con un'azione rocambolesca, tra gente a terra, traversa colpita e poi azione chiusa da Frattesi per il due a uno . Infine, la squadra di Inzaghi ha rischiato di pareggiare la partita al centesimo minuto: rigore per un fallo di Darmian assegnato ai gialloblù dal VAR e sbagliato da Henry che ha centrato il palo in pieno. La palla è anche rifinita sui piedi di un calciatore dell'Hellas che ha poi tirato fuori.

Abbastanza da batticuore e se non fosse che gli interisti ci sono abituati i rischi sarebbero belli grossi per i loro cuori. Che battono per quella squadra matta e loro non fanno altro che rispondere con amore tutte le volte che possono farsi sentire. Hanno urlato a squarciagola per farsi sentire nel momento di difficoltà della squadra e anche oggi erano, oltre che rumorosi, numerosissimi e hanno fatto registrare al Meazza quota 71.691 spettatori e se qualcuno era in vacanza lontano da Milano, tornare per l'Inter è sembrato il minimo. Encomiabili.