CdS / Inter-Verona, dubbio a sorpresa in attacco. Lukaku in Supercoppa? Ieri…

Le possibili scelte in attacco dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in vista della sfida contro il Verona a San Siro

In tre per due maglie, ma con un occhio alla Supercoppa di mercoledì prossimo. Dubbi per Simone Inzaghi in vista della sfida tra l'Inter e Verona, valida per il 18° turno di Serie A e in programma domani sera a San Siro.