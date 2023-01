Inter-Verona, si va verso il sold out: già venduti oltre 70 mila biglietti

Previsto il pienone al 'Meazza' questa sera per l'anticipo di campionato tra la squadra di Inzaghi e quella di Zaffaroni

Sarà ancora un San Siro delle grandi occasioni quello in occasione di Inter-Verona . Oltre 70 mila spettatori riempiranno i settori del Meazza questa sera per la sfida di campionato, anticipo del 18° turno che completa il programma del sabato.

Disponibili gli ultimi tagliandi per una sfida che potrebbe strappare l'ennesimo sold out a ridosso del calcio d'inizio, in programma questa ser alle 20:45.