La prima pagina di Tuttosport in edicola lunedì 8 gennaio 2024: "Errori in serie, uso incomprensibile del VAR, pochi ricambi. Rocchi cerca rimedi"

"Capa tosta". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola lunedì 8 gennaio 2024 in merito alla vittoria della Juventus a Salerno.

"Testata di Vlahovic al 91', rimonta Juve a Salerno. Vetta a -2: 'Inter, siamo qui'. Come a Monza: la squadra di Allegri non finisce mai. Iling pareggia l'1-0 di Maggiore (poi espulso), nel recupero ci pensa Dusan: 'Gol pesante, noi non molliamo. Max: 'Vlahovic tra i migliori d'Europa. Il gruppo ha preso coraggio, bello allenarlo e giovedì vogliamo guadagnarci la semifinale di Coppa Italia. Il VAR? Basta non si dica che è una cosa oggettiva", si legge.